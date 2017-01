Antonella Clerici: look black and white oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: il look bianco e nero oggi a La prova del cuoco. L’outfit di Antonella Clerici oggi è sempre nero ma con un tocco di bianco ed una camicia a pois. La conduttrice de La prova del cuoco, che anche ieri ha scelto il total black, oggi per la trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 ha optato per un pullover nero abbinato a camicia bianca.

Antonella Clerici: il look di oggi mercoledì 11 gennaio 2017.

Antonella Clerici ha scelto un look total black per la puntata di oggi de La prova del cuoco. Capelli sciolti e voluminosi, ciuffo ed un make-up sui toni delicati e perlati con un accenno di fucsia sulle labbra per la simpatica conduttrice. Oggi tante sorprese e novità a La prova del cuoco con il torneo dello street food, molto apprezzato dalla stessa Antonella Clerici, che va pazza per panini e companatico e per la nuova moda culinaria che adesso sta impazzando ma che comunque ripercorre le tradizioni di cucina della penisola. In puntata abbiamo visto avvicendarsi Alessandra Spisni, Daniele Persegani e Anna Moroni che anche oggi ci hanno tenuto compagnia con i loro piatti.