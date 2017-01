Eventi 2017: le mostre d’arte nelle principali città italiane. Gli amanti dell’arte troveranno pane per i loro denti. In tante città italiane si potranno vedere molte mostre d’arte aperte nel 2016 e molte sono state annunciate che apriranno da qui alla fine del 2017. Caravaggio e Pablo Picasso, e gli Impressionisti fungeranno da protagonisti ma non mancheranno artisti contemporanei molto famosi che si vedono più di rado in Italia come Keith Haring e Damien Hirst. Tra le mostre di divulgazione scientifica, ce n’è in programma una sui dinosauri e una sul DNA. Ci saranno due occasioni per vedere le tele di Lucio Fontana – che si possono vedere anche tutto l’anno al Museo del Novecento di Milano – e le pubblicità di Fortunato Depero. A maggio poi aprirà la 57esima edizione della Biennale d’Arte di Venezia.

Eventi 2017: per gli amanti dell’arte ecco alcune mostre nelle città italiane.

Ecco alcune delle mostre che “alloggeranno” nelle città italiane. Fino al 28 gennaio è aperta una mostra di fotografie di Robert Mapplethorpe alla Galleria Franco Noero di Torino. Fino al 29 gennaio la mostra di Hokusai al Palazzo Reale di Milano. Fino al 5 febbraio a Milano c’è una mostra antologica sull’opera di Arnaldo Pomodoro in varie sedi: Palazzo Reale, la Triennale, la Fondazione Arnaldo Pomodoro e il Museo Poldi Pezzoli. Fino al 12 febbraio al Complesso del Vittoriano a Roma c’è una mostra sul pittore Edward Hopper. Fino al 19 febbraio si può vedere Gli Americani di Robert Frank alla Fondazione FORMA per la Fotografia di Milano. Fino al 26 febbraio, alla galleria ONO di Bologna, c’è la mostra di fotografie Lucienne Bloch: dentro la vita di Frida Kahlo.

Fino al 4 marzo è aperta una mostra di fotografia di Vivian Maier alla 10b gallery di Roma. Fino al 12 marzo si potrà vedere la prima mostra di Osservatorio, il nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia di Fondazione Prada a Milano: Give me yesterday, sull’uso della fotografia come diario personale dagli anni Duemila a oggi. Fino al 31 marzo sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia si può visitare la mostra sull’attrice Eleonora Duse Dal ritratto all’icona. Il fascino di un’attrice attraverso la fotografia, organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini. Fino al 17 aprile al Museo di Santa Caterina di Treviso ci saranno le mostre Storie dell’Impressionismo, Tiziano Rubens Rembrandt e Da Guttuso a Vedova a Schifano. Fino al 1 maggio, c’è Robert Doisneau. Icones al forte di Bard, in provincia di Aosta.