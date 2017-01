Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le ultime news gossip all'11 gennaio 2017

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ultimissime news. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno formato una delle coppie vip più belle. Dal loro amore è nato il piccolo Santiago, un bambino vispo e bello. Belen e Stefano sono stati per anni felici ed innamorati, ma qualcosa tra i due si è rotto: come un fulmine a ciel sereno, da circa un anno è stata annunciata la loro separazione. Lo sgomento dei fan è stato tantissimo, e molti sperano di vederli nuovamente insieme. La speranza si è fatta più forte nei giorni scorsi, quando il settimanale Chi ha pubblicato Belen e Stefano insieme, in Svizzera. Santiago ha trascorso la prima parte delle vacanze natalizie con la mamma, e Stefano si è recato il Svizzera per prendere il figlio con sé per i successivi giorni di festa. In quell’occasione i due sono stati visti in grande sintonia…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il mistero sui social…

Gli attenti seguaci di Stefano e Belen, sui social, hanno però notato un particolare che ha fatto loro affievolire la fiamma della speranza di rivedere il ballerino e la showgirl insieme: qualcuno si è accorto che, su Instagram, Belen non segue più stefano. Ma Belen, ha fatto notare qualche altro, non segue nemmeno più Andrea Iannone! Il mistero si infittisce…