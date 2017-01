Caterina Balivo, look con salopette color vino a Detto Fatto di oggi, 11 gennaio 2017

Caterina balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 11 gennaio 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per un’altra puntata frizzante ricca di tutorial. Sono tante le rubriche interessanti che Caterina, con l’aiuto di bravissimi tutor, proporrà oggi, così come è interessante ed originale l’outfit odierno della conduttrice. A Detto Fatto di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto un outfit di grande tendenza per questo Inverno 2017: si tratta di una salopette con panta palazzo a metà ginocchio color vino, abbinata ad una camicetta con sfondo viola scuro e fantasia sui toni dell’arancio. A completare il look ci sono delle eleganti e raffinate décolleté con alto tacco a spillo.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 11 gennaio 2017.

Caterina Balivo ama cambiare spesso taglio e styling capelli. La conduttrice, dopo aver sperimentato un long pixie nella scorsa primavera estate, ha oggi scelto un long bob lungo fino alle spalle. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 11 gennaio 2017, Caterina ha optato per una piega liscia che le dona un effetto classico e raffinato.