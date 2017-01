Dance Dance Dance, le anticipazioni della puntata di stasera, 11 gennaio 2017

Stasera, mercoledì 11 gennaio alle 21.10 andrà in onda su FoxLife (canale 114 di Sky) la quarta puntata di Dance Dance Dance, il reality sul ballo che ogni mercoledì sera vede in gara delle coppie vip che si sfidano su esibizioni di ballo. La settimana scorsa abbiamo assistito all’eliminazione di Mirco Bergamasco in gara con la moglie Ati Safavi Stasera Dance Dance Dance riparte dalle esibizioni singole: a sfidarsi sul palco infatti ci sarà solamente un componente di ogni coppia.

Dance Dance Dance, le anticipazioni della quarta puntata.

Ad aprire le danze sarà Claudia Gerini che dopo l’ottima performance della scorsa settimana in coppia con Max Vado (in testa alla classifica con 22,5 punti) si esibirà nella reinterpretazione di Vogue di Madonna, uno dei videoclip più iconici della storia della musica, che verrà reso ancora più spettacolare dall’uso della realtà aumentata. Clara Alonso lascerà nel backstage il suo compagno Diego Dominguez, con il quale condivide la testa della classifica a pari merito con Gerini/Vado e tenterà di convincere i giudici esibendosi sulle note di Sorry di Justin Bieber. Raniero Monaco di Lapio riparte dalla terza posizione provvisoria, grazie ai 21 punti raccolti la scorsa settimana con la compagna Beatrice Olla e in questa nuova esibizione vestirà i panni dell’esuberante Bruno Mars sulle note diTreasure.

In cerca di riscatto Tania Cagnotto con Giovanni Tocci e Chiara Nasti con Roberto De Rosa, le due coppie finite la scorsa settimana in “Danger Zone” ovvero negli ultimi due posti della classifica e quindi a rischio eliminazione. Toccherà a Tania nei panni di Beyoncé in Love on Top sfidare Chiara Nasti che ballerà sulle note di Burlesque diChristina Aguilera. Al termine delle esibizioni, i voti dei giurati Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens daranno vita alla classifica finale. Le due coppie che avranno totalizzato il punteggio peggiore si dovranno sfidare, la prossima settimana, nel temutissimo “Dance off”: lo scontro diretto che decreterà la coppia che proseguirà la competizione e quella che dovrà lasciare definitivamente la pista da ballo.