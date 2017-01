Festival di Sanremo 2017: tutte le anticipazioni, gli ospiti e le news rivelate durante la conferenza stampa di oggi, 11 gennaio 2017

Alle 12 di oggi, 11 gennaio 2017, ha avuto inizio la conferenza stampa ufficiale del prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti ha svelato tutti i dettagli del Festival della Canzone italiana 2017. Al Casinò di Sanremo si sono presentati davanti ai giornalisti Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival, il capostruttura Claudio Fasulo, il direttore Andrea Fabiano, il sindaco Biancheri, il regista Pagnussat ed il presidente del Casinò. La prima rivelazione riguarda una sorpresa già annunciata: la presenza, sul palco dell’Ariston, di Maria De Filippi. Carlo presenta in questo modo la regina di Mediaset: È il mio terzo Festival, tre di seguito son tanti. Lo scorso anno, appena finito il Festival, stavo pensando cosa mi sarei potuto inventare. Ci voleva il top, un’idea completamente diversa dagli altri anni. Allora, pensando al top, ho pensato a Maria”.

Maria De Filippi sarà a Sanremo a titolo gratuito. Dopo aver ringraziato Carlo Conti, Maria ha spiegato di non avere nessun ruolo sul lato artistico: “Non ho sentito le canzoni, non ho partecipato al contenuto. È il Festival di Carlo, ho stima per lui e per il suo lavoro. Abbiamo punti in come, per esempio nel modo di pensare al lavoro, non alla ricerca dello scandalo, ma alla ricerca di una manifestazione che ha al suo centro la canzone. Per questo ho scelto di partecipare”.