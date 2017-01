Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, giovedì 12 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7, le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda giovedì 12 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5 andrà in onda il film Che bella giornata. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, giovedì 12 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 vedremo la fiction Che Dio ci aiuti 4. Le anticipazioni della nuova puntata, Suor Angela si occupa di Leone, un uomo burbero in attesa di trapianto, e del Dottor Gabriele Mattei, chirurgo incaricato dell’operazione che si comporta in modo ambiguo. Intanto Nico si serve di Monica per liberarsi da una conquista amorosa particolarmente insistente, mentre Valentina, costretta a lavorare come barista all’Angolo Divino, cerca di aggirare le regole del convento.

Su Rai 2 vedremo la TIM Cup 2016/2017 in campo Milan – Torino. Debutto per i rossoneri nella nuova edizione del torneo Tim Cup. Il Milan incontra il Torino.

Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il film L’ottava nota. La trama, il giovane Stet finisce in una scuola di canto dopo la morte della madre, confrontandosi con un esigente Maestro che ne riconosce il talento e lo spinge a scoprire l’anima creativa della musica.

Programmi tv di stasera, giovedì 12 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film Red. La trama, Frank Moses è un ex agente della CIA in pensione, che vive in una villetta uguale alle altre cercando di fare una vita uguale alle altre. Purtroppo per lui e per Sarah, la ragazza ingenua e sognatrice che ha conosciuto al telefono, i segreti di stato in possesso di Frank lo hanno trasformato da strumento di morte a bersaglio dell’Intelligence: qualcuno da eliminare e in fretta.

Su Canale 5 andrà in onda il film Che bella giornata. La trama, un uomo, security di una misera discoteca della Brianza, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Le sue spiccate capacità intellettuali lo faranno diventare la vera minaccia al patrimonio artistico italiano. Incontrerà una ragazza araba, a Milano per una vendetta, che intuirà che Checco sarebbe un perfetto alleato ma non sa che cambierà la sua vita.

Su Italia 1 vedremo lo speciale Elisa Tour 2016. Va in scena in concerto della cantante italiana Elisa che ripercorre il Tuor del 2016.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 12 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7 e TV8.

Giovedì sera, 12 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma Piazzapulita. In prima serata torna su La7 “Piazzapulita” di Corrado Formigli, ma quest’anno con il ‘graffio’ di Sabina Guzzanti e il suo Tg Porco, il telegiornale satirico che sul web ha spopolato e nel quale presenterà al pubblico una inedita Virginia Raggi che Sabina ha anche votato ma che è pronta a bacchettare con la sua sferzante satira.

Su TV8 assisteremo al film I segreti di Brokeback Mountain. La trama, uscita da una relazione disastrosa, una cacciatrice di teste e il suo nuovo cliente, divenuto il suo migliore amico, fanno il patto di porre fine al sesso occasionale qualora tra i due dovesse nascere qualcosa. All’inizio il piano funziona ma ben presto i due amici s’innamorano e dovranno rivalutare cosa significano l’uno per l’altra.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 l’adventure-movie Riddick, su Iris in onda alle 21 il film Straziami, ma di baci saziami, su Rai Premium in onda alle 21:20 il film Amore tra i fiordi – Sogno di mezza estate, su Real Time in onda alle 21.10 il reality Delitti di famiglia, su Cielo in onda alle 21:15 il film Ip Man, su Focus in onda alle 21:15 il documentario Clima del terzo tipo, su DMAX in onda alle 21.10 il programma Affari a quattro ruote ed infine su La5 in onda alle 21:10 il serial tv iZombie.