Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di mercoledì 11 gennaio 2017, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 11 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la TIM Cup 2016/2017 in campo Juventus – Atalanta. Su Canale 5 vedremo il programma Music. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida di mercoledì 11 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni tv e le news di stasera in tv su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la TIM Cup 2016/2017 in campo Juventus – Atalanta. Le principali squadre italiane di calcio si tuffano nella Tim Cup per la fase finale del prestigioso torneo, vinto durante la scorsa edizione dalla Juventus di Allegri. Saranno proprio i bianconeri ad affrontare l’Atalanta, protagonista in campionato di un ottimo avvio di stagione. I ragazzi di Gasperini hanno raggiunto gli ottavi di finale dopo il secco 3-0 casalingo sul Pescara.

Su Rai 2 appuntamento con il film Piacere, sono un po’ incinta. La trama, Zoe non ha trovato l’uomo giusto, ma sente che l’orologio biologico per sta per scoccare e decide di fare un figlio da sola, con una provetta e un po’ di fortuna. Peccato che ciò avvenga giusto un attimo prima di incontrare Stan, che dell’uomo giusto ha tutto l’aspetto e le intenzioni. Dopo aver testato la sperata alterazione dei propri ormoni, però, Zoe pare non finire mai di testare Stan.

Su Rai 3 appuntamento con il programma Chi l’ha visto? Condotto da Federica Sciarelli al suo 13° anno, il programma ricomincia con vecchi e nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori. In onda dallo storico studio 2 di via Teulada che ospita in diretta il suo pubblico di affezionati, il programma si avvale anche di tutti i suoi canali di comunicazione potenziati per poter arrivare ai telespettatori.

La guida tv di stasera in tv, mercoledì 11 gennaio 2017 2016 e le ultime anticipazioni e le news su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Cosa possiamo assistere stasera in tv su Rete 4, vedremo il film Decisione critica. La trama, un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista islamico. David Grant, funzionario dei servizi segreti americani esperto in terrorismo internazionale, capisce il vero intento del criminale: far esplodere su Washington un carico letale di gas nervino.

Su Canale 5 andrà in onda il programma Music. Spettacolo condotto da Paolo Bonolis in onda dal prestigioso Teatro 5 di Cinecittà in Roma, il leggendario studio di posa di Federico Fellini. Con questo show, Paolo Bonolis ci accompagnerà in uno spettacolare viaggio dentro la musica, cantata e raccontata in mille sfaccettature e con mille retroscena inediti e ricchi di emozioni.

Su Italia 1 appuntamento con il film Scontro tra Titani. La trama, figlio di dei, ma cresciuto come uomo tra gli uomini, Perseo impotente contro la volontà di distruzione che si è abbattuta sulla sua famiglia ad opera di Ade il vendicativo dio degli inferi. Senza più nulla da perdere, Perseo si mette alla guida di una spedizione che dovrebbe sconfiggere Ade prima che egli spodesti Zeus e scateni l’inferno in terra. Ad attenderli, creature mitologiche e pericoli.

I programmi tv di stasera in tv, mercoledì 11 gennaio 2017 e le anticipazioni, la guida tv e le ultime news su La7 e TV8.

Mercoledì sera, 11 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma di approfondimento politico La gabbia condotto da Gianluigi Paragone. È quella che lo Stato ha messo attorno ai cittadini. Le sbarre sono la burocrazia, le diseguaglianze sociali, il carico fiscale da record, l’evasione. Imprenditori e lavoratori, giovani e cinquantenni, uomini e donne, sono uniti, seppur nelle reciproche diversità, nella crisi, tutti costretti alla cattività.

Su TV8 assisteremo al film I segreti di Brokeback Mountain. La trama, nel corso di un lungo ingaggio estivo, fra due giovani cowboy nasce un rapporto così intenso da sconfinare nell’amore. Finita l’estate, i ragazzi dovranno vedersela con i pregiudizi.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 l’adventure-movie Il cacciatore di donne, su Iris in onda alle 21 l’action-movie Il negoziatore, su Rai Premium in onda alle 21:20 il serial tv Il giovane Montalbano, su Real Time in onda alle 21.10 il programma Little Miss America, su Cielo in onda alle 21:15 il film Cyber Attack Countdown – La Terra ha i giorni contati, su Focus in onda alle 21:15 il documentario La storia proibita, su DMAX in onda alle 21.10 il documentario Megafabbriche ed infine su La5 in onda alle 21:10 il film L’amore non ha prezzo.