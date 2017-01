La prova del cuoco di oggi: il torneo dello street food! Roma contro Venezia

La prova del cuoco, le ricette ed anticipazioni di oggi mercoledì 11 gennaio 2017. Puntuale alle 11.50 su Rai 1 come ogni giorno l’appuntamento con la trasmissione culinaria di Antonella Clerici “La prova del cuoco“. Insieme alla simpatica conduttrice e ai suoi allegri compagni di avventura conosceremo piatti, segreti e tecniche della cucina. Scopriamo cosa è successo oggi mercoledì 11 gennaio 2017 a La prova del cuoco.

La prova del cuoco: la grande sfida dello street food. Al via il torneo.

Grande sorpresa nella puntata di oggi de La prova del cuoco con un entusiasmante torneo che oggi prende il via e proseguirà nelle prossime puntate de la prova del cuoco. Protagonista: lo street food! Una grande tendenza del momento ma anche una grande tradizione che accomuna tante città italiane. Oggi si sfidano due diversi modi di interpretare lo street food da Roma a Venezia. A giudicare il torneo di street food oggi a La prova del cuoco è il mitico Andrea Mainardi. Primo ospite del giorno è Daniele Persegani che presenta il suo primo: gnocchi alla montanara, gnocchi di patate con una particolarità. Negli ingredienti ci sono anche dei funghi porcini tostati, divenuti una ulteriore farina. A continuare il viaggio on the road dello street food è Marco di Roma.

Ospite di oggi a La prova del cuoco è anche la mitica Alessandra Spisni che prepara un polpettone alla sua maniera, con carote, burro… e tanto altro! Appuntamento anche oggi la gara dei cuochi. Chi vincerà?