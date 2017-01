Papa Francesco, udienza generale di oggi mercoledì 11 gennaio 2017. Anche oggi, come ogni mercoledì, in Aula Paolo VI si è tenuta l’udienza generale di Papa Francesco con numerosissimi fedeli in Vaticano per ascoltare la catechesi del giorno. Il Papa nell’udienza di oggi ha parlato delle false speranze che proliferano nella società odierna.

“Sperare è un bisogno primario dell’uomo, sperare nel futuro, credere nella vita, il pensare positivo. Ma la Sacra Scrittura ci mette in guardia contro le false speranze che il mondo ci presenta e smaschera la loro inutilità e mostrandone l’insensatezza. Ci mette in guardia contro la falsità degli idoli in cui l’uomo è continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l’oggetto della sua speranza – ha spiegato Papa Francesco nell’Udienza di oggi – Fede è fidarsi di Dio. Ma arriva il momento in cui siamo tentati di cercare consolazioni, anche effimere, che sembrano riempire il vuoto della solitudine e lenire la fatica del credere”. Il Papa non nasconde che anche gli uomini di chiesa si lasciano tentare dagli idoli del “denaro, delle alleanze con i potenti, mondanità e false ideologie”. La linea, la bellezza, ha spiegato il Papa riferendosi ad una storia di una bella donna che aveva abortito per la sua figura, anche quella è un idolo.