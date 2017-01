Tagli capelli 2017: le ultime tendenze per la primavera estate 2017. Siamo ormai inoltrati nel pieno dell’inverno e a volte si ha un pò nostalgia per la bella stagione. E allora per catapultarci avanti nel tempo e sentire meno la nostalgia del clima mite e delle giornate soleggiate diamo una sbirciatina a quali saranno le ultime tendenze in tema di capelli primavera estate 2017. Tra i colori, i tagli e le tendenze da non perdere, per capelli corti, medi e lunghi, mossi e lisci, con frangia o senza, in base alle proposte degli hairstylist e degli stilisti sulle passerelle passa più in fretta il grigiore invernale.

Tagli capelli 2017: tutte le colorazioni protagoniste per la prossima stagione.

Per i tagli di capelli alla moda, i colori di tendenza ci sono senz’altro i colori pop, provenienti direttamente dalle passerelle delle sfilate Primavera Estate 2017, per tutta la testa, a ciocche o su dreadlock singoli per le più trasgressive. Le tinte sono da scegliere tra i colori pastello e quelli accesi dei macaron, anche per creare un vero e proprio arcobaleno. Tra i trend pure i denim hair, che portano in testa le sfumature del jeans. Il balayage sarà protagonista nelle prossime tendenze primavera estate 2017. Si avranno capelli come schiariti dal sole fin da subito grazie alla tecnica del balayage, con sfumature naturali di uno o due toni più chiare del normale capello. Il grigio, indicato per le donne mature ma anche per le giovanissime per stupire con lo stile granny. La tanto odiata ricrescita, con la radice del capello con il colore naturale, diviene una moda per uno stile rock. Per un qualcosa di più sobrio la differenza di colorazione non deve essere troppo vistose tra tinta e colore naturale. Il biondo platino regnerà indisturbato anche nell’estate 2017, con un invito ad osare e a portare il calore del sole con sé. Le rosse e le bionde non potranno fare a meno di provare il rosso fragola, un rosso chiaro e rosato perfetto per le pelli più chiare. Anche le more potranno contare su una tonalità calda trendy, il “goloso” castano caramello, perfetto per onde sinuose e pelli olivastre.