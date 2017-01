Tagli di capelli, hairlook e acconciature ai Golden Globes 2017: i lob e i look old Hollywood. Tanti spunti per acconciature e tagli di capelli del 2017 non potevano che arrivare dai Golden Globes 2017 dove una parata di star ha sfoggiato glamour, fascino e tante idee beauty. Ha stupito tutti con un taglio di capelli medio lungo lob la splendida Emily Ratajkowski che con il suo nuovo look capelli ed un outfit tutto giallo ha saputo come lasciare il segno.

Moda Capelli 2017: lob e tagli medi sul red carpet, ma anche tanti raccolti.

Emily Ratajkowski ha proposto uno dei tagli di capelli cult degli ultimi anni, il long bob, con riga laterale, che si ferma poco sotto le orecchie in una versione wavy molto seducenti. Anche il look old Hollywood con riga al lato ed onde tonde ha conquistato il red carpet. I raccolti, sia messy che strutturati, hanno però decisamente spololato sul tappeto rosso. Molte le attrici che hanno scelto le chiome raccolte con qualche ciuffo sfilato come la bellissima Emma Stone oppure quelle che hanno optato per il semi-raccolto Natalie Portman.