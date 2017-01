Amici 2017 Ed. 16 ultime anticipazioni e news ad oggi giovedì 12 gennaio 2017

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news di oggi giovedì 12 gennaio 2017. La presenza della conduttrice Maria De Filippi a Sanremo 2017 induce i molti fan della trasmissione Amici 2017 Ed. 16 a pensare ad ennesimi spostamenti degli speciali del sabato. Le puntate registrate di Amici 2017 Ed.16 non sono ancora andate in onda e c’è un’indubbia sfasatura temporale rispetto a ciò che davvero accade nella scuola quotidianamente. Non manca però l’appuntamento delle 13.50 su Real Time per conoscere tutte le novità ed i progressi dei talenti della Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16: le curiosità ad oggi giovedì 12 gennaio 2017.

Uno dei professori più amati della scuola di Amici 2017 Ed. 16 è sicuramente il professor Boosta. Tantissimi i fan sui social estimatori dell’ex membro dei Subsonica: “Boosta è un grande professore che è bravissimo ad insegnare, le sue lezioni sono sempre belle e molto interessanti da seguire”, “Sempre d’accordo! Boosta ne sa più di tutti messi insieme!” scrivono nei commenti Facebook della pagina ufficiale di Amici 2017 Ed.16. Intanto c’è grande curiosità intorno ad uno dei professori, Emanuel Lo, e ad una sua particolare abitudine: lo zaino sulle spalle! Proliferano infatti sui social i commenti dei telespettatori che si chiedono perché il maestro abbia sempre zaino ed occhiali da sole addosso quando va a lezione. Sarà svelato il mistero?