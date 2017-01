Amnistia e indulto 2017, le ultime dichiarazioni di Walter Verini su amnistia e carceri!

Amnistia e indulto 2017, le ultime dichiarazioni di Walter Verini. Le ultime news sui provvedimenti di amnistia e indulto ci vengono fornite dall’onorevole Walter Verini, capogruppo della Commissione Giustizia della Camera, Partito Democratico, nell’Intervista a Radio Carcere realizzata da Giovanna Reanda, avente ad oggetto le parole del papa, in particolare l’ultimo appello lanciato nell’udienza generale di alcuni giorni fa sull’amnistia e sulla condizione carceraria. La Reanda sottolinea come la politica, le istituzioni non hanno dato ascolto al pontefice in merito alle richieste sui provvedimenti di amnistia e indulto. Verini durante le vacanze natalizie ha visitato le carceri, una consuetudine anche dei Radicali. La Reanda chiede a Verini come le istituzioni dovrebbero fare proprio l’appello del Papa.

Amnistia e indulto, carcere: ultime news.

Secondo Verini “in primo luogo calendarizzando e votando i provvedimenti di riforma del processo penale al Senato che contiene punti importanti sulla lotta alla corruzione ma anche per la semplificazione fdel processo penale ma anche per una riforma del sistema carcerario rivolto alla rieducazione e non alla punizione. Bergoglio di nuovo torna a stimolare la politica ad occuparsi di cose giuste, che trovano conferma già all’interno della Costituzione. Secondo Verini sono ancora poche le persone detenute impegnate in lavori di riabilitazione, certo la situazione non è catastrofica perchè ci sono le sezioni aperte, elementi di vigilanza dinamica, quindi c’è meno una staticità della condizione carceraria e meno sovraffollamento.

Per Verini: “Sono risultati importanti ma proprio perchè si è giunti a questi bisogna far sì che le nostre carceri siano situazioni nelle quali i detenuti siano impegnati dalla mattina alla sera in attività, a leggere, studiare, in laboratori, che possano essere loro utili a riabilitarsi ma anche a rifarsi una vita una volta usciti dal carcere”. Il richiamo di Bergoglio alla condizione dei detenuti viene fatto perchè non tutti i problemi sono stati risolti, e nonostante il ministro Orlando sia molto attento e sensibile a questi problemi, Verini sottolinea come tutta la politica deve fare uno sforzo in tal senso e non lasciare soli i Radicali. Importante per Verini è garantire la libertà religiosa e di culti nei luoghi di detenzione, anche per combattere il rischio di radicalizzazione nelle carceri. “Siamo a metà strada, adesso bisogna rendere la pena civile e fare in modo che sia di reale rieducazione!”, conclude Verini.