Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 12 gennaio 2017. Le ultime notizie sul fronte carceri, detenuti ed amnistia riguardano le gravi situazioni di carenze rilevate nei penitenziari della Sardegna, dove da più parti si evidenziano gravi problematiche.

Carcere e detenuti: le ultime ad oggi.

Le ultime news sui temi di amnistia, carceri e detenuti, arrivano da Ristretti Orizzonti dove si evidenziano le difficili realtà degli Istituti Penitenziari della Sardegna. Le carenze riguardano gli organici dei direttori, l’assenza di Vice Direttori e amministrativi nonché per l’insufficienza degli Agenti della Polizia Penitenziaria e degli Educatori. In una lettera Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” si sarebbe rivolta al Ministro Andrea orlando. “In Sardegna – si ricorda – sono insufficienti anche gli Agenti della Polizia Penitenziaria, gli amministrativi nonché gli Educatori. Rileviamo, dai dati diffusi dal Ministero, che 4 strutture su 10 hanno superato il numero regolamentare di detenuti e che le Case di Reclusione all’aperto, nonostante i buoni propositi sono ancora sottoutilizzate” .

Un’altra notizia sui penitenziari arriva sempre dalla Sardegna. Castedduonline sottolinea l’interrogazione del deputato Roberto Capelli che chiede chiarezza in merito ai “detenuti islamici presenti in Italia accusati di terrorismo internazionale e inseriti nei circuiti di alta sicurezza”. In riferimento alla “rimessa in uso dell’ex colonie agricole penali, quasi tutte ubicate in Sardegna. Fermo restando la convinzione dell’utilità dei regimi alternativi alla detenzione, desta stupore immaginare questa ultima misura per il caso in questione e per questo vogliamo chiedere al Ministro se è reale quest’ipotesi e, in caso positivo, di conoscere il numero dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento”. Altra richiesta la conoscenza del numero esatto dei terroristi detenuti nell’alta sicurezza.