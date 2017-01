Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco... Quale sarà il suo outfit?

Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco. Anche oggi scopriamo i look delle conduttrici tv per trarre ispirazioni beauty e scoprire le nuove tendenze. In particolare, a breve conosceremo l’outfit di oggi 12 gennaio 2017 scelto dalla conduttrice de La prova del cuoco, la biondissima Antonella Clerici. Questa settimana abbiamo visto Antonella Clerici passare dal black and white e black and gold ai toni delicati pastello dell’acquamarina. Quale colore indosserà oggi la regina del mezzogiorno di Rai 1?

Antonella Clerici: quale sarà il look di oggi giovedì 12 gennaio 2017?

Presto conosceremo il look di oggi di Antonella Clerici in occasione della quarta puntata della settimana de La prova del cuoco. Come sempre nella trasmissione di Rai 1 delle 11.50 scopriremo tante nuove ricette e tanti segreti di cucina insieme alla simpatica brigata che con Antonella Clerici ci tiene quotidianamente compagnia. Ospiti di ieri i maestri di cucina Alessandra Spisni, Daniele Persegani e Anna Moroni. Chi vedremo oggi in compagnia di Antonella Cleici? Conosceremo anche il look della conduttrice de La prova del cuoco della puntata di oggi. Ancora nero o qualche colore delicato perfetto per il clima gelido invernale?