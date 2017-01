Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 12 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 12 gennaio 2017. Caterina Balivo torna puntuale alle ore 14 con un’altra simpatica puntata di Detto Fatto. Ogni giorno dal lunedì al venerdì trascorriamo qualche ora in compagna di Caterina e della sua frizzante trasmissione e assistiamo a tanti interessanti tutorial. La conduttrice di Detto Fatto si può definire una vera maestra di stile, ed ogni giorno indossa con classe ed eleganza dei bellissimi outfit. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto di ondossare un outfit molto raffinato: si tratta di un’elegante tuta sui toni del blu elettrico con piccoli pois bordeaux. La tuta scende morbida lungo il corpo ed è impreziosita da un cinturino dello stesso colore dei pois in vita. A completare il look sono delle graziose décolleté nere.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, giovedì 12 gennaio 2017.

Caterina Balivo anche oggi, come per la puntata di ieri, ha scelto di tenere i suoi capelli con piega liscia, per un effetto raffinato ed ordinato. I capelli sono lunghi fino a toccare le spalle e sono leggermente scalati.