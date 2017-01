Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 15 gennaio 2017: Monica e Nico diventano amici?

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 12 gennaio 2017. Stasera, 12 gennaio 2017, andrà in onda la seconda puntata dell’amata serie tv Che Dio ci aiuti 4. Vedremo nuove avventure di Suor Angela, alle prese con nuovi casi e con le ragazze che ha accolto in convento. Secondo le anticipazioni di oggi, Azzurra, dopo aver sposato Guido, ha dovuto subito salutare il marito, volato a Londra: la ragazza, invece, deve terminare il tirocinio in Italia. Azzura, rimasta sola, deve fare i conti con il suo passato: sembra che Emma, la ragazzina di 15 anni accolta nel convento di Suor Angela, sia sua figlia…

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di domenica 15 gennaio 2017.

Dopo l’appuntamento infrasettimanale di stasera, Che Dio ci aiuti 4 torna in tv domenica 15 gennaio 2017 con una nuova puntata. Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, in onda domenica 15 gennaio 2016, Azzurra cerca di instaurare un rapporto con Emma, e accetta di organizzare un pomeriggio di shopping, ma il pomeriggio non sarà distensivo come Azzurra aveva immaginato… Nico e Monica, intanto, sembrano aver dimenticato le ostilità e parlano da buoni amici. Il ragazzo la introduce nel magico mondo delle App per incontri… Monica, intanto, ha ricevuto l’invito alle nozze del suo ex fidanzato. La ragazza vorrebbe andarci, ma non da sola.