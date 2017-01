Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 12 gennaio 2017: cosa nasconde il dottor Mattei?

Che Dio ci aiuti, le anticipazioni della puntata di stasera, 12 gennaio 2017. Che Dio ci aiuti 4 è tornato in tv domenica 8 gennaio 2017 con la nuova, attesissima serie. La scorsa settimana abbiamo assistito all’atteso matrimonio tra Azzurra e Guido, ma non senza colpi di scena: Azzurra, infatti, fa i conti con il suo passato, e teme che Guido non voglia più sposarla. Il ragazzo, però, è davvero innamorato, e dice ad Azzurra che la vorrà sempre: I due, finalmente, si sposano! Gli sposini, però, non potranno trascorrere il primo periodo delle nozze insieme: Guido vola per lavoro a Londra, mentre Azzurra deve concludere il tirocinio nella casa famiglia. Nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 4 abbiamo conosciuto Monica, la figlia di Valerio, l’uomo con il quale Suor Angela ha compiuto, in passato, una rapina. Monica chiede di restare in convento fino a quando non troverà sistemazione… Durante la prima puntata abbiamo conosciuto, inoltre, Nico, il testimone di Guido.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 12 gennaio 2016: le strategie di Nico

Stasera, 12 gennaio 2016, andrà in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4. Vedremo Suor Angela alle prese con Leone, un uomo in attesa di trapianto dal carattere chiuso, burbero e difficile. Leone vive con forte ansia i giorni prima dell’intervento, e Suor Angela cerca dis targli vicino. Il dottor Gabriele Mattei è incaricato dell’intervento, ma Suor Angela nota in lui un atteggiamento strano e vuole scoprire cosa nasconde… Nico, intanto, deve liberarsi di una donna a cui ha fatto delle promesse che lui non può e non vuole mantenere. Per liberarsene, si serve di Monica…