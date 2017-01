Dance Dance Dance, il racconto e le emozioni della quarta serata: Chiara Nasti e Raniero Monaco di Lapio sono al Dance Off

Ieri si è conclusa un’altra puntata del talent di ballo Dance Dance Dance, in onda il mercoledì sera su FoxLife (canale 114 di Sky) con diversi colpi di scena: sono state tante, infatti, le sorprese e le delisioni dei protagonisti di quest’edizione del talent. Chiara Nasti con Roberto De Rosa e Raniero Monaco Di Lapio con Beatrice Olla sono le due coppie al “Dance Off”: si sfideranno la prossima settimana e chi otterrà il punteggio peggiore verrà eliminato da Dance Dance Dance. Ma cos’è è accaduto durante la puntata di ieri? Scopriamolo insieme.

Dance Dance Dance, le emozioni della quarta puntata.

Claudia Gerini ha stregato i giudici con la sua interpretazione di “Vogue” di Madonna, riuscendo anche a strappare il primo 8 al temutissimo Luca Tommassini. Per la coppia Claudia Gerini – Max Vado sono 47 punti totali che gli garantiscono il primato nella classifica parziale di Dance Dance Dance. 44 punti totali e secondo posto per Diego Dominguez e Clara Alonso, che si è brillantemente esibita sulle note di Sorry di Justin Bieber. Tania Cagnotto e Giovanni Tocci riemergono dalla Danger Zone con una prestazione eccezionale della tuffatrice italiana, capace di totalizzare ben 23 punti con l’interpretazione di Love On Top di Beyoncè. Sono 40,5 punti totali per la coppia olimpionica: terzo gradino del podio e Danger zone evitata.

Raniero Monaco di Lapio cade invece sulle note di Treasure di Bruno Mars: si deve accontentare di 17,5 punti e in particolare il 5 di Luca Tommassini lo condanna ad uno degli ultimi due posti. Sono 38,5 punti totali e il 4° posto della classifica che significa Dance Off per la coppia Raniero – Beatrice Olla. I due sfideranno Chiara Nasti e Roberto De Rosa. L’esibizione della fashion blogger in Burlesque di Christina Aguilera ha collezionato solamente 16 punti e in particolare un durissimo 4 di Luca Tommassini. 35 punti totali: 5° e ultimo posto della classifica.