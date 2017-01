Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 12 gennaio 2016: cucina, make up. Oggi, giovedì 12 gennaio 2017, torna in tv la simpatica trasmissione di Rai 2 Detto Fatto condotta da Caterina Balivo. Anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, saranno proposti tante rubriche interessanti e utili. Vediamo le anticipazioni della puntata di Detto Fatto di oggi, 12 gennaio 2017. A Detto Fatto Flavio Angiolillo prepara il cocktail “l’Americano” e svela tutti i segreti per prepararlo in casa come al bar. A Detto Fatto torna Alice Venturi con un tutorial di make up. In collegamento con Alice ci sono tre ragazze, che provano a truccarsi da casa seguendo i suggerimenti della tutor.

Detto Fatto prosegue con il tutor Giovanni Macrì, che ci svela i rimedi della nonna essenziali per avere uno splendido sorriso, e lo fa con l’aiuto di fragole e limoni. Detto Fatto accoglie un nuovo tutor: si tratta di Cristiano Piccirillo, un giovane pizzaiolo napoletano che ha ottenuto il riconoscimento “tre rotelle” per la sua pizzeria. Titti e Flavia tornano nuovamente in soccorso di alcune telespettatrici che chiedono il loro aiuto, ed oggi si recano a Lecco, da Monica. Morris Marigo oggi ci parla di bulbi: tra gennaio e febbraio iniziano a sbocciare gli stupendi bulbu invernali quali i narcisi, i tulipani, i muscari, e Morris Marigo ci insegna ad abbinare i fiori delle bulbose nel modo corretto per realizzare centrotavola romantici, rustici ed etnici.