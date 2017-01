Gelo sull’Italia: neve nel weekend, nuova sciabolata artica. Il gelo non dà tregua all’Italia, colpita in questo inizio gennaio dalla neve e dalle temperature al di sotto dello zero. Nel weekend del 14-15 gennaio 2017 la sciabolata artica interesserà le regioni del Nord Italia, dove secondo le ultime previsioni meteo la neve cadrà anche in pianura.

Maltempo e gelo: le previsioni del weekend.

Non aumentano le temperature nelle zone dell’Adriatico e del Sud Italia, che per il sesto giorno di seguito subiscono il gelo. La perturbazione artica nel weekend si sposterà verso il Nord ed in particolare sulla Pianura Padana dove si prevede neve a bassissima quota. In questi giorni la neve ha continuato a fioccare sulle regioni meridionali e non sono mancati i guasti e disservizi. Il meteo dunque tenderà a peggiorare con bassa pressione ed aria fredda. Colpita anche la Sardegna dove nelle ultime ore la neve ha toccato quote basse. Gli esperti hanno dato diverse indicazioni per fronteggiare il gelo; si raccomanda la massima prudenza nei viaggi e l’utilizzo delle attrezzature appropriate da neve.