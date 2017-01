Influenza: le ultime news ad oggi 12 gennaio 2017

Influenza: ultime news ad oggi 12 gennaio 2017. Mal di testa, febbre, tosse, raffreddore. Sono questi i sintomi che stanno colpendo milioni di italiani a letto a causa dell’influenza 2017. La particolarità del virus è che quest’anno ha colpito le persone con netto anticipo, con numeri altissimi di contagio influenzale già durante le feste. I responsabili sono il virus A Hong Kong H3N2 e il B Brisbane.

Influenza 2017: aggiornamenti ad oggi su picco e cure.

Il virus dell’Influenza 2017 continuerà a colpire anche nelle prossime due settimane. Categorie a rischio restano bambini e anziani, in particolare i bambini al di sotto dei 5 anni e le persone anziane che superano i 65. A letto come sappiamo sono attualmente già 614mila persone per un totale di quasi due milioni di persone secondo quanto riportato dal Rapporto Influnet. In totale sono da segnalare anche quattro decessi. I consigli degli esperti: restare a casa al caldo per evitare ogni tipo di contagio, utilizzare antibiotici e farmaci solo su consiglio medico, bere molta acqua per mantenere alta l’idratazione, evitare i luoghi affollati e lavare spessissimo le mani.