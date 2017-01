Maria De Filippi a Sanremo 2017, le prime reazioni! Ieri durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2017 è arrivata la conferma ufficiale: Maria De Filippi condurrà il prossimo Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. La presentatrice ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 della kermesse canora. Durante la chiacchierata con i giornalisti, Conti ha svelato come è riuscito a convincere Maria a calcare il palco dell’Ariston: “L’anno scorso quando è finito il Festival e tornando a casa risentivo tutte le canzoni, pensavo: ‘Che m’invento il prossimo anno?’. Le due vincitrici Emma e Arisa due anni fa, l’anno scorso Virginia Raffaele… Quest’anno che ci vuole? Ci vuole il top. E ho pensato a Maria. Poi a giugno, luglio l’ho chiamata e ci siamo presi un caffè. In agosto lei era in vacanza all’Argentario, io più su vicino a Livorno, e ci siamo visti a Follonica… Abbiamo fatto il patto di Follonica. Scherzo. Ma sono contento che Maria abbia detto sì”.

Maria De Filippi a Sanremo 2017: le prime dichiarazioni!

Maria De Filippi non ha voluto nessun compenso per prendere parte al Festival. “Ringrazio la Rai per la proposta, e Mediaset, in particolare Piersilvio (Berlusconi, vice presidente dell’azienda, ndr) che mi conferma la totale libertà che vivo da anni nelle mie scelte. Parteciperò con tutta me stessa per la stima che ho nei confronti di Carlo. Sono qui perché lo stimo”, ha detto davanti alla platea di giornalisti la De Filippi. “Per me è un motivo di orgoglio partecipare a Sanremo, il festival più importante della musica italiana. La mia sarà una partecipazione con tutta me stessa, con la stima e l’empatia che ho per Carlo Conti“. Aggiunge poi la De Filippi: “Io non ho preso parte ad alcuna decisione sul Festival, non ho sentito le canzoni e non ho partecipato ai contenuti perché penso che siano della Rai e di Carlo Conti, ma non avrei mai accettato di partecipare se non avessi profonda stima di Carlo con il quale penso di avere molti punti in comune. E non solo per la velocità della parola, ma anche e soprattutto per la ricerca dei contenuti”.

“Non c’è stato alcun problema con Pier Silvio Berlusconi quando gli ho comunicato la proposta ricevuta per partecipare a Sanremo”, ha detto la De Filippi rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse stata la reazione del vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset: “La telefonata con Pier Silvio è durata tre minuti e lui è rimasto assolutamente tranquillo”. Quanto alla partecipazione di Maurizio Crozza, non ci sarebbe ancora alcuna conferma: “Magari ci fosse. Magari con settanta punti esclamativi”, ha detto Conti.

Maria De Filippi a Sanremo 2017: le prime reazioni.

Molto clamore ed entusiasmo ha suscitato la partecipazione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017. Nella giornata di ieri Georgette Polizzi, ex concorrente del programma Temptation Island, ha voluto affidare al noto social Instagram una dedica ed un pensiero speciale per la De Filippi, una donna unica ed umile. Comincia così il lungo post, che accompagna un’immagine di Maria seduta a terra nello studio di Amici con le gambe incrociate:«Lei una donna strepitosa che ho avuto l’onore di conoscere…. una donna che ha la capacità di mettere tutti a suo agio, una donna che non Sa cosa vuol dire sentirsi una star.…Questa immagine la rappresenta perfettamente…. lei arriva si siede incrocia le gambe e con fare dolcissimo ti guarda e ti ti dice “allora come va?”»

Ed aggiunge:«Lei che nei nostri discorsi mi ha dato carica, lei che mi ha dato grinta e ricordo come se fosse oggi quando con gli occhi dolci mi ha guardato e sorridendo mi ha detto “mi piacciono i capi che crei…. quando diventerai una grande stilista ricordati di me….”. Lei che quest’anno prenderà parte al festival di Sanremo a titolo gratuito….. si a titolo gratuito, questo determina la sua bellezza…. il suo essere una persona umile che ha fatto si che la televisione italiana diventasse vera!!»