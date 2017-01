Moda primavera estate 2017: i colori per la prossima stagione. Con inizio ufficiale il 20 Marzo ma la primavera con a seguito l’estate 2017 già “scalpita” sulle passerella. Terminata la scorpacciata di saldi, nei negozi arriveranno già le primizie della bella stagione e quindi sapere in anticipo quali saranno i must have e i colori da non farsi mancare nel proprio guardaroba può aiutare a orientarsi su dei capi in modo furbo e mirato per essere alla moda con semplici mosse. Il lampone, una tonalità tra il rosso intenso e il fucsia, da indossare in total look o da mixare con altre nuances accese. E quindi via libera alla fantasia, con anche accostamenti bizzarri. Il classico bianco e nero rimane sulla scena, in tutte le possibili geometrie che la mente possa immaginare.

Moda primavera estate 2017: i capi must have per la primavera estate 2017.

I capi must have saranno la camicia maschile, l’intramontabile trench e il minidress monospalla. Direttamente dagli anni Ottanta torneranno a fare da padroni. Frange svolazzanti, alamari dorati, borchie punk sono già pronti a donare look trendy e strong.