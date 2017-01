Moda primavera estate 2017: le proposte del brand Desigual. Voglia di primavera? Ecco già che iniziano a fare capolino le prima collezioni primavera estate 2017. Per un outfit originale è chic al tempo stesso il brand Desigual propone vestito bianco e nero con ricami floreali e dettaglio laterale con zip. Per contrastare i climi ancora un po’ freschi attendendo l’ arrivo dell’estate una giacca nera con chiusura incrociata e fiori ricamati in una nuance a contrasto e dettagli di zip, donerà quell’effetto romantic-rock. In alternativa il cardigan blu di tessuto brillante con stampa geometrica colorata e dettagli ricamati con perline a impreziosire il delicato, vestito lungo nero con pizzo, morbido al tatto ed iper-femminile.

Moda primavera estate 2017: il pizzo del brand Oltre.

La nuova collezione primavera estate 2017 del brand Oltre veste la propria donna di pizzo con top a spalla larga realizzato in fluido tessuto effetto seta con scollatura squadrata e spacco a goccia sul retro. Il fondo del capo è impreziosito da una banda in raffinato pizzo a contrasto colore. In alternativa la blusa realizzata in fluido tessuto crêpe con ampio spacco a goccia sul retro chiuso da nastro che annoda a fiocco. Le maniche a tre quarti e la parte alta del capo sono impreziosite da raffinati inserti in pizzo floreale. In abbinamento la linea Dubai di pantaloni realizzati in fluido cady con tasche all’americana e coulisse chiusa da nastro in raso. Dettagli originali i doppi profili laterali in raso e l’elastico lurex in vita, sul retro.