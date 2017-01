Ottavi di finale, Coppa Italia 2016/17: risultati finali, prossimo turno e ultime news. Il Napoli batte lo Spezia 3-1 nella sfida di martedì, 10 gennaio 2017. Dopo il vantaggio di Zielinski al terzo minuto di gioco, il napoletano Piccolo pareggia per lo Spezia con un tiro fuori area deviato che sorprende Rafael. Al 55’, pochi secondi prima di lasciare il campo per Callejon, Giaccherini porta in vantaggio il Napoli con un bellissimo destro al volo su assist di Insigne. Una liberazione per l’esterno aretino che quest’anno ha giocato poco con la maglia azzurra. Due minuti dopo, Gabbiadini segna il 3-1 appoggiando di petto un cross di Rog. Il Napoli passa così ai quarti di finale e affronterà allo Stadio San Paolo la Fiorentina di Paulo Sousa, nella gara unica dei quarti di finale del 24 gennaio 2016.

I viola hanno eliminato il Chievo nella sfida delle 17:30 di ieri, mercoledì 11 gennaio 2017. Partita ricca di emozioni e combattuta fino alla fine, con una traversa colpita da Bernardeschi su punizione e un’espulsione a testa: due cartellini gialli per Radovanovic e un rosso diretto per Zarate, autore di un brutto intervento. Al 92’ l’episodio che decide la partita, ma che scatena le proteste del Chievo. Rigore molto dubbio fischiato per un contrasto subito da Bernardeschi, che trasforma con freddezza e batte Sorrentino.

Ottavi di finale, Coppa Italia: risultati finali, prossimo turno e ultime news.

Nella partita della 20:45, la Juventus elimina l’Atalanta vincendo 3-2. Buona prestazione dei bianconeri fino al 70’, ma negli ultimi minuti l’Atalanta riesca a segnare due gol e a tenere aperta la sfida fino al fischio finale. Primo tempo dominato dalla Juve, che colpisce un palo con Mandzukic e reclama per un rigore non fischiato su Dybala, falciato in area. I bianconeri passano in vantaggio con un capolavoro balistico del talento argentino che al 22’ sfrutta una sponda di testa di Mandzukic e scarica un sinistro al volo che sorprende Berisha. Al 34’ è la Joya a rendere il favore al compagno di reparto, con un assist delizioso che Mandzukic trasforma in rete con un destro sul secondo palo.

Nel secondo tempo escono Marchisio e Dybala al posto di Sturaro e Pjaca, ma la Juve abbassa il baricentro e lascia spazio all’Atalanta, che al 70’ trova il 2-1 con un bellissimo esterno destro di Konko. Il rigore di Pjanic riporta i bianconeri in vantaggio di due reti, ma gli orobici non mollano e all’81’ accorciano le distanze con il giovane ivoriano Latte Lath. La posizione di partenza di Conti (autore dell’assist) è però di fuorigioco. Allegri porta a casa comunque la qualificazione e affronterà ai quarti di finale la vincente tra Milan e Torino (che si giocherà stasera alle 21:00), in gara unica allo Juventus Stadium il 25 gennaio 2017.