Pensioni e voucher. Le pensioni ed i voucher, due argomenti di grande attualità in questo periodo. Il sindacato dei pensionati della Cgil ha risposto fermamente alle accuse di Tito Boeri, presidente dell’Inps, sull’utilizzo dei voucher quale retribuzione ai percettori di pensione. Secondo Boeri il sindacato ha speso nel 2016 circa 750mila euro in buoni lavoro. “I pensionati retribuiti con i voucher sono circa 600 in tutto il Paese”, ha riferito lo Spi Cgil. “Ciò che invece non ha detto”, si legge in una nota del sindacato, “è quante persone sono state effettivamente retribuite in questo modo, forse perché avrebbe ridimensionato il problema che invece evidentemente si voleva sollevare”.

Pensionati e voucher, la replica dello Spi-Cgil.

Nella nota, il Sindacato Pensionati della Cgil spiega che le persone pagate con i voucher altro non sono che “volontari in pensione che operano saltuariamente per un massimo di 3/4 ore al giorno in attività di supporto e di accoglienza nelle 4mila sedi presenti in tutto il territorio nazionale per un compenso massimo di 150 euro al mese”. Dunque per il sindacato:”Non c’è alcun caso e nessuna esplosione di questo fenomeno, che continua ad essere limitato, così come è stato dichiarato fin da subito. Non comprendiamo, quindi, il senso di questa continua e accesa campagna mediatica, di cui anche il presidente dell’Inps oggi si è reso impropriamente compartecipe e il cui unico scopo è quello di gettare fango sul sindacato”.

“Da parte nostra”, conclude lo Spi Cgil,” non c’è alcuna ipocrisia visto che la Cgil nella sua proposta di legge ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ agli articoli 80 e 81 propone l’introduzione di norme volte a regolamentare il lavoro subordinato occasionale e accessorio”.