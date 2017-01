Pensioni oggi 12 gennaio 2017, le novità. Le news sulle pensioni vengono fornite dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, che è intervenuto al Senato per un’informativa dopo le sue dichiarazioni sui giovani italiani all’estero che hanno scatenato non poche polemiche. Sui giovani che vanno all’estero “ho sbagliato” ma “la campagna di insulti e minacce sui social media” che ha coinvolto anche mia moglie e mio figlio “non trova alcuna giustificazione e allarmano per il clima di tensione che nulla a che vedere con le critiche e le contestazioni anche aspre che si mantengano nell’ambito di una contestazione civile e rispettosa”. Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nell’informativa al Senato.

“Ho sostenuto che questi non sono i migliori e che quelli che restano non hanno per questo meno competenza e qualità degli altri. Ho aggiunto a questa opinione, che considero legittima e non offensiva, un inciso sbagliato e tale da generare l’idea di una mia insensibilità nei confronti di quei ragazzi che cercano una prospettiva lontana dall’Italia. Constatato il mio errore mi sono subito scusato perché lontano dal mio pensiero, dalla mia storia personale a dai miei modi di agire”, ricostruisce ancora Poletti. Ma “insieme a una comprensibile e giustificata polemica politica, sui social media si è scatenata una campagna di insulti e minacce che – ha ricordato il ministro – non solo ha coinvolto me ma anche mia moglie e mio figlio”. “Ringrazio tutti quelli che hanno espresso solidarietà per questi episodi che al di là del disagio non trovano alcuna giustificazione e allarmano per il clima di tensione e che nulla hanno a che vedere con critiche e contestazioni anche aspre che si mantengano nell’ambito di una contestazione civile e rispettoso”, prosegue. “Ho risposto in modo sbagliato contrapponendo gli sforzi e l’impegno di questi ragazzi che restano in Italia a quelli dei loro coetanei che scelgono un altro Paese per costruire un loro futuro”.

Il rapporto giovani mercato del lavoro, comunque, resta al centro dell’attenzione del governo che in questi anni, elenca Poletti, ha agito per contrastare gli effetti pesanti innescati dalla grande crisi del 2008.”Sappiamo tutti che le prospettive di lavoro dei giovani in Italia sono state fortemente compromesse dalla grande crisi del 2008: all’inizio 2008 i giovani disoccupati erano 400 mila a marzo 2014 il picco era a quota 707mila”, ricorda. A novembre 2016 i giovani disoccupati sono scesi a 627mila, ma “la disoccupazione giovanile resta comunque a livelli preoccupanti ma da marzo 2014 a novembre scorso è diminuita di 3,5 punti”.

Per il ministro Poletti anche la riforma delle pensioni targata Fornero nel 2011 ha avuto il suo peso negativo sui giovani: “Ha fortemente innalzato l’età di pensionamento”, così come non ha aiutato “la lontananza del nostro sistema di istruzione dal mondo del lavoro e dell’impresa”, prosegue ricordando i provvedimenti del Governo, da Garanzia Giovani, all’alternanza tra scuola e lavoro, all’apprendistato fino alle nuove norme sul prestito pensionistico che “aumenta le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani”.

Anche il Senatore Maurizio Sacconi, già ministro del lavoro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano”, condotta da Gianluca Fabi e Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul capitolo pensioni Sacconi si è espresso così: “Accusarono il governo Berlusconi per lo scalone. La riforma Fornero allora più che uno scalone, ha organizzato un precipizio improvviso. La realtà si vendica. Non è un caso che poi la riforma Fornero sia stata negata, contraddetta e violentata da vari atti dei successivi governi. Era una legge inumana, non ha tenuto conto delle persone in carne ed ossa. Era una riforma ideologica che ha affrontato il tema in astratto. Io interverrei su questa legge per estendere regole flessibili a tutti. I mercati del lavoro inclusivi e flessibili funzionano sia per gli anziani che per i giovani, non li mettono in conflitto tra loro. I cattivi mercati tendono invece a penalizzare sia anziani che giovani. Si rifletta però anche sulla debolezza di molti giovani per quanto riguarda le competenze, per colpa del nostro sistema educativo”.

Sul fronte Jobs act e voucher Sacconi si è così espresso: “La legge Biagi ha fatto crescere l’occupazione senza spendere un euro -ha dichiarato Sacconi-. Ha fatto di più quella legge senza spendere un euro che non il jobs act che è costato 20 miliardi di incentivi. Non ho mai condiviso la politica degli incentivi soprattutto quando sono esagerati perchè producono fiammate che poi si riassorbono. Si parla tanto male dei voucher, ma non dei tirocini. Ovviamente meglio un posto di lavoro strutturato che il voucher, ma almeno col voucher ti pagano i contributi previdenziali. Abuso voucher? Più che abuso ci possono essere patologie. Con la tracciabilità gli abusi non sono più possibili.

Intanto di ieri la decisione della Consulta sui referendum che ha bocciato il referendum sull’art.18 promosso dalla Cgil.La decisione al termine della Camera di consiglio, che ha dichiarato inammissibile il quesito che proponeva la cancellazione delle norme del Jobs act in materia di licenziamenti illegittimi che prevedono il pagamento di un indennizzo invece del reintegro sul posto di lavoro, ed ha dato via libera, invece, ai referendum su voucher e responsabilità solidale in materia di appalti. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato ammissibili i quesiti proposti dalla Cgil relativi alla abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e la richiesta di soppressione delle norme relative al Buono per il lavoro accessorio.

Sul fronte pensioni, sono ben 169 i dipendenti della Regione Abruzzo andati in pensione con i requisiti anti riforma Fornero al 31 dicembre 2016, e ora ci sarà il via all’iter per nuove assunzioni. Una rappresentanza dei neo pensionati è stata ricevuta, a Pescara, nella sala “Filomena Delli Castelli”, per un saluto ed un ringraziamento dal presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso. La Regione Abruzzo ha messo in atto il provvedimento dopo aver chiuso il quadro dei trasferimenti di personale dalle Province dopo la Riforma Delrio. Il presidente D’Alfonso ha ringraziato gli ex dipendenti per il lavoro svolto in tanti anni di servizio, è per ognuno di loro ha lasciato aperta la porta di una possibile collaborazione con un supplemento di riconoscimento sull’esempio dei volontari della Protezione civile.

“Per alcuni, questo momento – ha detto il presidente – si è rivelato come una opportunità da intercettare, ad altri ha generato sofferenza. Una cosa è certa avete svolto un lavoro estremamente prezioso sia per l’Ente che per i cittadini abruzzesi. Il legislatore ha, comunque, concepito uno strumento che permetterà a molti di voi di continuare a fornire il proprio contributo di esperienze e di conoscenze”. Conclude D’Alfonso:”Il mio auspicio è di potervi incontrare di nuovo, magari quando saranno maturi i tempi per l’inaugurazione della sede unica della Regione a Pescara. Intanto ora si aprirà una stagione nuova che darà spazio al turn-over e quindi, dopo tanti anni, a nuove assunzioni”.

