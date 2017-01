Riforma delle pensioni, le ultime novità. L’invecchiamento della popolazione è un tema che va di pari passo con quello delle pensioni e dei requisiti necessari per il raggiungimento della quiescenza. “Stiamo diventando sempre più un popolo di anziani”, segnala l’Anief, “Presto 1 italiano su 3 sarà ultra 65enne. Servono provvedimenti straordinari e non alzare gli anni di contributi”. “Secondo il rapporto annuale di ricerca “Essere Anziani oggi”, nel 2050 gli over 65 raggiungeranno il 35% degli abitanti, di cui 7-8 milioni con oltre 80 anni, 2 milioni con più di 90 anni e 180mila ultracentenari”, prosegue il sindacato. In aggiunta ci sono le proiezioni di Eurostat sul previsto calo di persone in età lavorativa (-6,8% entro il 2030); ne consegue che due lavoratori diventano indispensabili per sostenere una persona in pensione con una inevitabile ulteriore “stretta” sui bilanci pubblici, così come sull‘assistenza sociale, sui sistemi sanitari e sul sostegno per gli anziani, ma, soprattutto, sui sistemi pensionistici; proprio quelli su cui si è agito in prevalenza negli ultimi anni.

Pensioni e riforme, Anief: avviare un patto generazionale.

In tema di pensioni ed invecchiamento della popolazione, Marcello Pacifico (Anief-Cisal)ha affermato:” Bisogna avviare un patto generazionale che salvi i nostri cittadini lavoratori più giovani dalla beffa previdenziale cui sono destinati dopo tantissimi anni di contributi versati nelle casse dello Stato: il nuovo sistema di calcolo, abbinato agli innalzamenti della soglia di età pensionabile, ha determinato un trattamento, sotto forma di assegno di quiescenza, davvero inammissibile”.

Per Pacifico: “Se fino ad oggi si è andati a lavorare anche per garantirsi una pensione dignitosa, con questo modello normativo si lavorerà una vita per assicurarsi quello che lo Stato assegna ad un disoccupato, ledendo, in questo modo, il principio della parità retributiva, perché la pensione, è bene ricordarlo, non è altro che una retribuzione differita che non può essere pari a quella di chi non ha mai prodotto assegni previdenziali”. “Il fatto che l’Inps sia in difficoltà”, ha proseguito il presidente Anief e segretario confederale Cisal, “non può giustificare un gap così alto rispetto al passato”.

Pacifico ha precisato:”Se si vuole fronteggiare il fenomeno demografico dell’invecchiamento della popolazione, tuttavia, non si può pensare di creare una popolazione di anziani stressati, se non ammalati, per via di una permanenza sul lavoro protratta all’inverosimile. Una popolazione anziana, tra l’altro, destinata ad impoverirsi progressivamente. Già oggi in Italia per più di quattro pensionati su dieci l’assegno non arriva neppure a mille euro al mese”. “Per venire incontro ai lavoratori entrati nella terza età, ma con prospettive pensionistiche pessime”, ha aggiunto Pacifico,” la soluzione non può essere, di certo, quella prodotta nell’ultimo periodo dal Governo Renzi con l’anticipo pensionistico Ape fino a 3 anni e mezzo rispetto alla soglia dei 67 anni e 7 mesi: l’adesione volontaria, infatti, rimane impraticabile perchè prevede la riduzione dell’assegno di quiescienza dell’assegno di quiescienza per vent’anni pari a circa 400 euro mensili”.

Per il sindacato, la questione della previdenza va rivista in modo sistematico: “Lo Stato – continua Pacifico – non paghi ai suoi dipendenti soltanto contributi figurativi, come avviene oggi, obbligandoli nel contempo a trattenere una quota nelle buste paga per corrispondergli pensioni da fame. In parallelo, occorre eliminare dal bilancio Inps tutto lo stato sociale, che pesa tantissimo, per oltre due terzi dalle uscite dell’ente nazionale di previdenza. Non è possibile, ad esempio, che i fondi Inps vengano assorbiti in larga parte dalla cassa integrazione in deroga, destinata peraltro in netta prevalenza a lavoratori privati. Con i dipendenti pubblici, il cui contratto è fermo da sei anni e sotto l’inflazione di 20 punti percentuali”, conclude il presidente Anief.