Tagli capelli medi 2017: le tendenze capelli per la primavera estate, impazza il messy look

Tagli capelli 2017, le nuove tendenze della primavera estate. Insieme alle nuove tendenze moda primavera estate 2017, stanno spopolando anche tutte le nuovissime tendenze in fatto di capelli. In particolar modo, uno dei modi più efficaci per segnare l’inizio di un nuovo anno, è il cambio del look. Un nuovo taglio di capelli fa al caso nostro e le proposte tra cui scegliere sono davvero varie. Tra i tagli di capelli del 2017 c’è sicuramente il blunt cut, un taglio di capelli paro dalla media lunghezza, molto versatile e facile da gestire. Non è arricchito da nessuna scalatura, ma può essere abbinato ad una bella frangia, ed è perfetto declinato in liscio, anche se ondulato è comunque davvero di tendenza. Per tutte le donne che vogliono osare con un nuovo taglio di capelli senza andare sul drastico, il blunt cut è la soluzione ideale.

Tagli di capelli 2017: tutte le tendenze della nuova stagione, impazza il messy look.

Tra i tanti tagli di capelli proposti per la primavera estate 2017 c’è l’ob swag, un particolare taglio di capelli che riprende molto la moda degli anni ’70. Si tratta di un taglio di media lunghezza estremamente scalato e sfilato, così da creare un bel gioco di livelli tra i capelli. Anche in questo caso è perfetto se abbinato ad una frangia ed è quasi d’obbligo portarlo mosso, per mettere bene in evidenza le scalature. Questo taglio di capelli molto wild riprende quella che è la tendenza del look messy, presente in tutti i tagli di capelli del 2017. Le parole d’ordine sono ora destrutturazione e disordine. Mentre un tempo il look sbarazzino era da evitare a tutti i costi, adesso i tagli di capelli sono ideati per esaltare al meglio questa peculiarità.