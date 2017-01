Tagli di capelli primavera estate 2017: le ultime tendenze per look trendy e alla moda

Tagli di capelli 2017: tutte le ultime tendenze per la primavera estate 2017. La prossima primavera state 2017 è ancora lontana ma già compaiono le tendenze che ci accompagneranno nei clima miti. Di tagli di capelli per la prossima primavera estate 2017 ce ne sono di tutti i gusti: capelli medi, lunghi e corti. Non mancano poi le proposte più definite, come i bob bombati o gli hair look con boccoli ben strutturati. Le tendenze primavera estate 2017. Dalle onde morbide al riccio anni ’80, passando per i classici caschetti e i look sleek, le proposte viste sulle passerelle sono tantissime e tutte da copiare.

Tagli di capelli 2017: le proposte per i look più trendy.

I tagli di capelli lunghi saranno adornati con scriminatura laterale e onde morbide. Per chi ha i capelli biondi è consigliato dar loro movimento in maniera naturale, mantenendo una riga in mezzo o laterale. Il taglio scalato con frangia-ciuffo che lambisce gli occhi rimarrà di grande tendenza. Direttamente dagli anni sessanta sarà il caschetto con frangia o un taglio corto con frangia piena. Il bob si farà rock con un po’ di movimento e con frangia a tendina e “ricrescita” in evidenza. Il taglio asimmetrico rimane una delle scelta molto versatile e facile da portare. I capelli lunghi e ricci effetto bagnato con frangia rievocaranno proprio i giorni d’estate. Angelici boccoli biondi per il taglio lungo, dove la chioma lambisce le spalle, ordinata al centro da una decisa riga centrale.