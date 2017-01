Tendenze moda primavera estate 2017: gli abiti a fiori e le scarpe platform di tendenza

Tendenze moda primavera estate 2017, gli abiti floreali e le scarpe platform che fanno tendenza. Le collezioni moda primavera estate 2017 stanno spopolando nonostante il clima rigido delle ultime settimane e tutti i negozi hanno cominciato ad esporre le nuove proposte per questa primavera estate 2017. Tra i tanti capi che impazzeranno nella prossima stagione ci sono sicuramente gli abiti fantasia, in particolare quella floreale. Una delle tendenze più forti del momento è infatti la rivisitazione degli anni ’70 e del look hippy e gipsy. Un look boheme e sfizioso, impreziosito da pizzi, tessuti leggeri e svolazzanti, accessori, elementi in denim ed in pelle. Anche le scarpe platform sono grandi protagoniste di queste tendenze moda primavera estate 2017; i sabot vengono reinterpretati, così come le scarpe con la zeppa, in modelli quasi futuristici.

Tendenze moda primavera estate 2017: gli abiti floreali in versione color blocking.

Tra le tendenze moda primavera estate 2017 impazzano sicuramente tutti gli abiti stampati, dai fiori alle righe, che fanno tanto anni ’70. Gli abiti dalle fantasie floreali hanno sempre caratterizzato la storia della moda, sin dai bellissimi abiti broccati del ‘700. Nelle tendenze moda primavera estate 2017 vengono proposti in versione romantica, su toni pastello, ma anche in versione audace. Il color blocking è infatti di grandissima tendenza in questa primavera estate 2017 e gli abiti floreali proposti contrappongono toni audaci e brillanti. Questa particolare tendenza moda primavera estate 2017 è in grado di donare subito un tocco di freschezza al nostro look invernale.