Uomini e Donne: Riccardo racconta la verità sulla mancata scelta di Martina… Il tronista di Uomini e Donne Riccardo Gismondi è tornato a parlare della sua scelta televisiva. I fan della trasmissione pomeridiana di Mediaset erano rimasti davvero spiazzati di fronte alla mancata scelta della corteggiatrice Martina Luchena in favore della bionda Camilla Mangiapelo. Oggi dalle pagine del settimanale Vip arrivano le spiegazioni di Riccardo sulla sua scelta ad Uomini e Donne.

Uomini e Donne: le motivazioni di Riccardo sulla mancata scelta di Martina.

Martina non è stata scelta da Riccardo. Ecco la spiegazione del cestista laziale, colpito in un primo momento dalla grande maturità della ragazza. “La reputavo una persona con cui poter fare certi discorsi – ha svelato l’ex tronista di Uomini e Donne – ma nel momento in cui è arrivata Camilla ho cambiato idea. È dolce e premurosa” ha svelato Riccardo che ammette di aver provato mancanza della corteggiatrice dopo l’ultima esterna fatta. La scelta di Uomini e Donne, davvero poco scenografica, secondo Riccardo non sarebbe dispiaciuta a Camilla, interessata ad altre cose. Ora la coppia sta insieme ed è molto affiatata; secondo Riccardo chi ha seguito bene il suo percorso sul trono di Uomini e Donne avrebbe potuto intuire che nei confronti della bionda romana c’erano sguardi ed attenzioni diverse… Insomma la prescelta in realtà era Camilla!