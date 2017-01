Amici 2017 anticipazioni e news: torna lo speciale del sabato su Canale 5

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: torna lo speciale del sabato. Appuntamento a sabato pomeriggio alle 14.10 su Canale 5 con Maria De Filippi e lo speciale di Amici 2017 Ed. 16. Rivedremo i ragazzi di Amici 2017 Ed.16 alle prese con la gara a squadre tra streghi e senza piani, le sfide di canto e ballo e non mancheranno gli ospiti nella prossima puntata del sabato di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16: ospiti e novità di sabato 14 gennaio 2017.

Torna sabato 14 gennaio su Canale 5 la scuola di Amici 2017 Ed. 16. I ragazzi saranno impegnati nelle esibizioni preparate insieme ai professori e dovranno anche sfidarsi nella Prova Vodafone Shake stabilita dal pubblico. L’ospite della puntata di sabato è Mattia Briga, ex di Amici, che presenterà il suo nuovo singolo “Diazepam”, terzo estratto dall’album Talento. Intanto un mistero è aleggiato nella scuola a cui tutti hanno cercato di dare una risposta.Sulla pagina Facebook della trasmissione c’è un video con la didascalia: “Abbiamo chiesto in giro e queste sono le ipotesi… Ma cosa conterrà lo zainetto di Emanuel lo?”. Tutti, perfino i professori, hanno cercato di trovare soluzione al mistero ma per ora la risposta è “acqua”. Voi avete scoperto cosa contiene?