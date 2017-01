Amnistia e indulto 2017: l'incontro tra Rita Bernardini ed Andrea Orlando, un punto significativo sulla questione carceri!

Amnistia e indulto 2017, ultime news. Il Ministro della Giustizia incontrerà i dirigenti Radicali per fare un punto significativo sulla questione carceri. Il 18 gennaio 2017 il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, terrà alla Camera la relazione annuale sulla situazione dell’amministrazione giudiziaria nel Paese. In programma anche un importante appuntamento con una delegazione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, guidata da Rita Bernardini, che durante il periodo delle festività, insieme a circa un centinaio di esponenti del Partito Radicale, ha dato vita ad un lungo tour nelle carceri da nord a sud, circa quaranta istituti penitenziari, una mobilitazione davvero importante e significativa, come sottolinea Riccardo Arena nell’intervista a Radio Radicale di alcuni giorni fa. Visite impegnative ed importanti, ma supportate dalla presenza ancora viva di Marco Pannella.

Carceri: la significativa iniziativa dei Radicali realizzata durante le festività!

Sottolinea Arena un’iniziativa significativa quella dei Radicali, che nonostante i pochi mezzi a disposizione sono riusciti a mettere in piedi una mobilitazione davvero di rilievo, che anche altri partiti non hanno mai realizzato, che rende i Radicali unici nell’ambito del panorama politico italiano. La Bernardini il 27 dicembre ha anche festeggiato il compleanno nel carcere di Taranto, momento che ha immortalato con uno scatto condiviso sui social. Bernardini e Arena partono dall’analisi delle parole di Papa Francesco, sulla clemenza, il perdono e la misericordia. Per Bergoglio il perdono non si contrappone alla giustizia, ma mira proprio a quella pienezza di giustizia.

Amnistia e indulto: perchè Papa Francesco resta inascoltato.

Il Papa continua da invocare un atto di clemenza ma resta inascoltato, sottolinea Arena. Rita Bernardini ritiene che il Papa si stia occupando di problemi importanti che la classe politica in questo momento non sta affrontando in maniera giusta, in particolare in merito ai provvedimenti di amnistia e indulto, che consentirebbero di dare un aiuto nell’amministrazione della giustizia. In particolare la classe politica dovrebbere mettere mano a più di cinque milioni di processi pendenti e trovare soluzioni serie e concrete, sottolinea la Bernardini.

La politica dovrebbe intervenire nella riforma del sistema penale, non lasciando tutto nelle mani della magistratura che è obbligata ad applicare il principio dell’obbligatorietà della legge penale, ed applica una forma di amnistia molto rallentata attraverso il sistema delle prescrizioni, che è comunque un metodo selettivo, perchè decide lei quali reati far cadere in prescrizione. La politica, in sostanza, deve tornare ad occuparsi dell’amministrazione della giustizia. La Bernardini annuncia anche l’incontro con il ministro della giustizia Andrea Orlando, che sarà l’occasione per consegnare il libro della Nonviolenza.

Situazione Carceri, il punto di Rita Bernardini ed Andrea Orlando.

Nell’intervista a Valentina Stella de Il Dubbio, nell’articolo uscito oggi, la Bernardini racconta come sia nata l’idea dell’incontro con il ministro Orlando, da sempre dimostratosi molto attento al problema delle carceri:«Da una tanto cortese quanto genuina e sentita telefonata di auguri che il ministro mi ha fatto nel pomeriggio inoltrato dell’ultimo giorno dell’anno. Sono stata io a proporgli di vederci, anche perché vogliamo consegnargli, così come a Papa Francesco e al Presidente Mattarella, l’enorme “libro della nonviolenza” che contiene le lettere con i nomi dei ventimila detenuti che il 5 e 6 novembre hanno digiunato per sostenere gli obiettivi della Marcia dedicata dal Partito radicale a Marco Pannella e a Papa Francesco per richiedere “amnistia, indulto e riforma della giustizia”, e partecipata da tante associazioni che operano nel carcere, da diversi sindaci e altre istituzioni con i loro gonfaloni, oltre che da testate giornalistiche e dall’Unione delle Camere Penali».

«Abbiamo scritto, ancora una volta, una significativa pagina di conoscenza di quella che è la realtà penitenziaria italiana. Dovremo dirgli, dati alla mano, che purtroppo si tratta ancora oggi di situazioni che poco hanno a che fare con il rispetto della legge e dei principi costituzionali. Ma questo Orlando lo sa, e noi vogliamo incontrarlo proprio perché abbiamo l’intenzione di essere propositivi e intendiamo aiutarlo a fare ciò di cui è già convinto».

Amnistia e indulto, i Radicali continuano la loro battaglia!

Nell’intervista a Il Dubbio la Bernardini esprime l’intendimento di un confronto con il ministro della giustizia sui provvedimenti di clemenza:«Vogliamo continuare a ragionare con Orlando sul provvedimento di amnistia e di indulto che noi del Partito Radicale riteniamo obbligatorio se si vuole riformare la giustizia non solo sotto il profilo dell’efficienza nel rendere un servizio ai cittadini, ma anche sotto quello del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali».

Aggiunge la Bernardini: «Poi gli chiederemo lo stralcio dal disegno di legge penale della riforma dell’Ordinamento penitenziario più che mai necessaria se non si intende buttare a mare tutto il prezioso lavoro che proprio Orlando ha promosso con gli Stati Generali dell’esecuzione penale. Ormai questa non è più solo la nostra posizionei».

