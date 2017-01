Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 13 gennaio 2017. Le ultime news sul fronte carceri ed Amnistia ancora una volta arrivano dai penitenziari italiani, nei quali i problemi di organico continuano ad essere evidenti e dove le condizioni di vita dei detenuti, ma anche le condizioni di lavoro degli stessi agenti, destano preoccupazioni. Sul fronte della battaglia per amnistia e indulto sono impegnati, come sempre, i Radicali italiani con un pedissequo lavoro di conoscenza ed informazione sulla realtà degli istituti di pena italiani.

Carceri: news ad oggi 13 gennaio 2017.

Le prime notizie riportate da alessandranews riguardano il carcere piemontese e quanto detto dal direttore dopo l’incontro con il provveditore regionale. Il direttore del carcere ha annunciato che da ottobre partirà il progetto Agorà che contemplerà una sorveglianza dinamica con più responsabilità ai detenuti, una vera e propria risposta alla crisi del personale di 40 unità. Crisi che non riguarda solo il carcere di Alessandria ma che interessa numerosi penitenziari italiani. “Servono anche cambiamenti qualitativi nel modo di agire degli agenti e nella nostra organizzazione interna, un cambiamento lungo e difficile, ma sul quale stiamo lavorando da anni. (…) Per decenni abbiamo convissuto con un sistema che riteneva gli agenti responsabili di ciò che succedeva nell’area di loro pertinenza, ma è ora di responsabilizzare maggiormente i detenuti, offrendo loro più opportunità di crescita, quando lo meritano”.

Sul Giornale invece si riporta la situazione del carcere di Rossano Calabro dove sono detenuti 8 jihadisti. Gli agenti denunciano una generale mancanza di sicurezza della cosiddetta Guantanámo Italiana. Ad evidenziarlo è il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Non ci sono gli uomini per garantire la sicurezza del carcere” ha dichiarato al Giornale.it il segretario del sindacato Giovanni Battista Durante. “La sicurezza della struttura è a carico degli agenti di Polizia Penitenziaria.

Non ci sono gli uomini e i mezzi. Così è difficile mantenere gli standard di sicurezza” ha spiegato il segretario sottolineando anche come per le carenze attuali le ferie siano state revocate ad alcuni agenti.

