Beautiful – le anticipazioni: tutte le trame di venerdì 13, sabato 14 e lunedì 16 gennaio 2017. «La coerenza di Liam». A Villa Spencer la festa di famiglia è giunta all’apice, e le anticipazioni di Beautiful ci mostrano che – nel pieno del suo svolgimento – non c’è bisogno di un occhio particolarmente attento per notare la vicinanza tra Bill e Brooke. Ma per il figlio del magnate, Liam, è tutt’altro che accettabile che le cose si svolgano in questo modo così – come dire – ‘implicito’ e, in coerenza con il suo consueto modo di agire, insiste con Brooke perché dica tutta la verità a sua sorella Katie. Per la maggiore delle Logan, tuttavia non è facile confessare pubblicamente questo tradimento, e meno che mai raccontarlo in faccia alla sua sorella minore, che è colei che lo subisce.

«Katie e la certezza del tradimento». Beautiful – le anticipazioni: tutte le trame di venerdì 13, sabato 14 e lunedì 16 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Beautiful proseguono su questa linea di incubazione del dramma, e ci preparano ormai alla sua esplosione. Bill continua imperterrito a portare avanti la sua relazione clandestina con sua cognata Brooke, nonostante qualche resistenza di quest’ultima. Resistenza tuttavia non sufficiente a bloccare il tutto, dal momento che anche Brooke è innamorata di Bill ‘The Stallion’. Una telefonata fra i due viene intercettata da Katie, e per quanto Spencer cerchi di distorcerne il senso davanti alla moglie, quest’ultima raggiunge la certezza della realtà di tutte le sue paure: il tradimento è già in atto! Liam continua a fare da ago della bilancia in questa difficile situazione, convinto com’è che Katie possa commettere quanto prima una sciocchezza…