Il Segreto – le anticipazioni: tutte le trame di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017. «La lotta per l’affidamento di Beltrán». Attraverso le nuove anticipazioni de Il Segreto, vediamo come si sia aperto un contenzioso fra la Montenegro da una parte e Aurora e gli Ulloa, Castañeda e Mendizábal dall’altra. Oggetto del contendere è, ovviamente, l’affidamento del piccolo Beltrán, orfano di Bosco e Inés. L’esito di questo confronto non è per niente scontato: sappiamo quanto sia dura donna Francisca, ma sappiamo anche quanto sia coriacea la sorella di Bosco Castro…

«Rosario lascia El Jaral?»

Le anticipazioni de Il Segreto ci hanno anche mostrato un nuovo tentativo messo in atto contro Eliseo da parte di Candela e Carmelo. I due, infatti, non condividono la ‘linea della trattativa’ che sta seguendo Severo nei confronti del faccendiere, e sperano piuttosto di incastrarlo in un modo che lo spinga a non farsi mai più vedere. A noi non resta che attendere l’esito di tutti questi tentativi. Frattanto Rosario, intristita da tanti eventi negativi, vuole lasciare il Jaral.

«Dolores rinuncia, Gracia e Mariana…»

Ma Severo Santacruz, oltre a lottare contro Eliseo, viene coinvolto dagli abitanti di El Jaral nella sfida contro Francisca, per farle togliere l’affidamento di Beltrán e fare in modo che il bambino stia con sua zia Aurora. Nel frattempo Dolores rinuncia ad aiutare Gracia e Mariana nella boutique che le due donne intendono aprire. Le due ragazze – convinte di averla scampata bella – tirano un sospiro di sollievo…