Una vita – Acacias 38: le anticipazioni su tutte le trame di venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017. «Pablo interviene su Maximiliano in modo energico e… provvidenziale!». Abbiamo appena visto, come annunciato dalle anticipazioni di Una vita – Acacias 38, come l’intervento di Pablo nei riguardi di Maximiliano abbia dissuaso il suocero dal continuare ad abbandonarsi al vizio delle scommesse sulle corse dei cavalli. Questo tra l’altro consente al marito di Leonor di aiutare sua moglie a dare alle stampe il suo bel romanzo che, forse a causa del suo dirompente contenuto, non sta trovando editori disposti a pubblicarlo a loro spese.

«L’attenzione di Mauro». Una vita – Acacias 38: le anticipazioni su tutte le trame di venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017.

E – mentre Rosina non esita a mandare Casilda (che ha qualcosa da dirle…) a impegnare il suo più importante gioiello di famiglia pur di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica – le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che Teresa continua a fare brutti sogni nei quali si vede circondata dalle fiamme. Nel frattempo il detective Mauro San Emeterio non la molla, e le mostra una fotografia risalente a qualche anno prima, dove figurano due bimbe, una delle quali è lei… E per quanto rifiuti di ammetterlo in confidenza con l’amico don Felipe, nel suo interesse per la donna c’è qualcosa che va ben oltre la pura attenzione professionale verso l’indagine… Cayetana, frattanto, ha avuto buon gioco nel farsi pubblicità con le sue opere di carità verso i combattenti e reduci dalle guerre di oltremare dell’esercito di Spagna. La Regina, infatti, le invia un telegramma in cui l’invita a corte…