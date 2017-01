Antonella Clerici: look in blu oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: outfit e look della conduttrice de La prova del cuoco. Nella puntata di oggi de La prova del cuoco di venerdì 13 gennaio 2017 vediamo la conduttrice Antonella Clerici con un elegante look in blu, colore che le dona molto. Nell’ultimo giorno della settimana vediamo Antonella Clerici con un morbido cardigan in colore blu avio con sottogiacca panna in tessuto leggero.

Antonella Clerici: in blu, puntata de La prova del cuoco di oggi 13 gennaio 2017?

Antonella Clerici oggi a La prova del cuoco su Rai 1 indossa pantaloni aderenti nei toni del grigio ed un cardigan, per un look casual chic appropriato per la trasmissione del mezzogiorno ma anche molto elegante. La Clerici ama aggiungere ai suoi outfit un tocco di luce con collane a catena lunghe in argento o in oro. Nell’ultimo appuntamento della settimana de La prova del cuoco tanti ospiti e ricette da ripetere a casa. Non mancano la rubrica del venerdì pesce con Pascucci, Fabio Picchi con i concorrenti del Campanile, il bel Roberto Valbuzzi ed il maestro cioccolatiere Guido Castagna.