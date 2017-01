Caterina Balivo, abito corto con volant a Detto Fatto di oggi, 13 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerdì 13 gennaio 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per l’ultima puntata di questa settimana. La puntata di Detto Fatto di oggi è ricca di tutorial utili ed interessanti, e anche oggi la bella e brava conduttrice ha stupito con un bellissimo outfit di grande tendenza. Caterina ha fatto il suo ingresso nello studio di Detto Fatto con un grazioso abito corto con sfondo sui toni del fucsia – rosso ed una fantasia sui toni del glicine. L’abito presenta dei volant sul corpetto, sia sul davanti che sul retro, per uno stile spagnoleggiante. A completare il look sono delle bellissime décolleté scure con alto tacco a spillo e con punta tendente al rosso.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 13 gennaio 2017.

Caterina balivo porta i suoi capelli con un long bob di tendenza, e oggi ha optato per una piega liscia che le dona un effetto chic. La conduttrice porta oggi i suoi capelli sciolti con riga al lato.