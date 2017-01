Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, venerdì 13 gennaio 2017: moda spose. Oggi, venerdì 13 gennaio 2017, torna su Rai 2 Caterina Balivo con l’ultima puntata, per questa settimana, di Detto Fatto. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi. Gianni Molaro a Detto Fatto torna con un tutorial sulla moda sposa e presenta alcuni modelli della sua nuova collezione dove protagonista è uno stile ispirato alla corte di Francia di Maria Antonietta. Una collezione splendida e molto originale che lascia senza fiato la futura sposina!

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi 13 gennaio 2017: cucina.

A Detto Fatto è ospite lo chef Elio Sironi, capocuoco di uno dei più esclusivi ristoranti di Milano, che oggi mostra come preparare un grande classico della cucina italiana ma un po’ rivisitato: Elio sfrutta la sua esperienza acquisita durante i viaggi in giro per il mondo, dove ha imparato alcuni segreti.