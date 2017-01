Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, venerdì 13 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7: le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, venerdì 13 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Music Quiz. Su Canale 5 andrà in onda la fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, venerdì 13 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 appuntamento con il programma Music Quiz. Nuovo appuntamento con il game show musicale condotto da Amadeus dall’Auditorium Rai Di Napoli. Nuova sfida tra otto personaggi famosi, divisi in due squadre, per cercare di indovinare l’interprete delle canzoni che vengono fatte ascoltare in studio.

Su Rai 2 assisteremo al film Pompei. La trama, ambientato nel 79 d.C., Pompei racconta la storia di Milo, uno schiavo diventato un invincibile gladiatore che si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa a un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l’arena e salvarsi

Su Rai 3 verrà trasmesso il film Il giovane favoloso. La trama, Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del padre, in una casa che è una biblioteca. La mente di Giacomo spazia, ma la casa è una prigione: legge di tutto, ma l’universo è fuori. In Europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno.

Programmi tv di stasera, venerdì 13 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Su Rete 4 andrà in onda il programma di approfondimento Quarto grado. La anticipazioni della nuova puntata, riparte dal delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007: negli ultimi giorni il giallo sembra essersi riaperto. A seguire, la trasmissione si occupa del delitto di Daniela Roveri, manager 48enne assassinata nel condominio della sua abitazione di Bergamo la sera del 20 dicembre. La Procura ha smentito l’ipotesi di un serial killer, avanzata da alcuni organi di stampa.

Su Canale 5 potremmo assistere alla fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Le anticipazioni della puntata, il coiffeur Luca Manfridi dopo aver perso “Il bello delle donne” si trasferisce a Roma, insieme alla collega Laura, per lavorare in un negozietto di periferia di proprietà di Jessica Lolli che sta vivendo una burrascosa storia d’amore con Sam.

Su Italia 1 vedremo il film Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 1. La trama, Katniss Everdeen si trova ora nel Distretto 13 dopo aver annientato i giochi per sempre. Sotto la guida della Presidente Coin e i consigli dei suoi fidati amici, Katniss spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza.

Programmi TV di stasera, venerdì 13 gennaio 2017: la guida TV e le anticipazioni su La7.

Su La7 stasera, 13 gennaio 2017, vedremo il film Il volo della Fenice. La trama, dopo uno spettacolare incidente aereo dovuto a una tempesta di sabbia, un gruppo di dipendenti di una compagnia petrolifera è isolato nell’ostile deserto mongolo del Gobi. Irraggiungibile dai soccorsi e provvisto di scarse riserve di cibo, per sopravvivere dovrà superare e dissidi interni e costruire un nuovo velivolo con i rottami di quello distrutto, sotto la competente guida del Capitano Towns.