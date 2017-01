Il Bello elle Donne 4 – Anticipazioni di venerdì 20 gennaio 2107. «…alcuni anni dopo». Torna in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo venerdì 20 gennaio l’attesissima fiction di Mediaset, con la seconda puntata, di cui sono già disponibili le anticipazioni. Il titolo completo della serie – tornata in onda a quattordici anni di distanza dal finale della terza stagione – è Il Bello delle Donne… alcuni anni dopo. Attraverso le anticipazioni della seconda puntata de Il Bello delle Donne 4 del 20 gennaio 2017 scopriamo quali saranno le mosse di Jessica, la new entry interpretata da Manuela Arcuri, e quale sarà il destino del nuovo salone aperto nella Capitale.

«Colpo di fulmine». Il Bello delle Donne 4 – Anticipazioni di venerdì 20 gennaio 2107.

Secondo le anticipazioni de Il bello delle donne 4, Jessica ha un modo di fare tipico delle popolane romane e anche un po’ eccentrico. Gli amici decidono che è giunto il momento di fare qualcosa per affinarne i modi. Allora Luca, Germana e Françoise cercano di spingerla a frequentare ambienti più raffinati. Jessica accoglie la dritta e in un circolo in cui si reca trova Nino Milano, ma a questo punto tra loro scoppia subito la passione.

«Il cast». Il Bello delle Donne 4 – Anticipazioni di venerdì 20 gennaio 2107.

Il Bello delle Donne 4 torna in onda su Canale 5 con una grande novità nel cast rappresentata proprio dal debutto di Manuela Arcuri, ma non mancano molti attori storici della serie, come Massimo Bellinzoni e Giuliana De Sio che interpretano rispettivamente il coiffeur Luca Manfrida e la sua nemica amica Annalisa Botelli. Tra gli altri attori presenti nel cast ci sono anche Claudia Cardinale, Adua Del Vesco, Barbara De Rossi, Delia Duran, Anna Ferraioli Ravel, Anna Galiena, Vanessa Gravina, Angela Luce, Alessandra Martines, Federica Nargi, Lina Sastri, Massimiliano Morra, Francesco Arca, Stefano Dionisi, Nitto Flores, Bruno Eyron, Antonio Giuliani e Christopher Leoni.