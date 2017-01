Il Bello elle Donne – Anticipazioni di questa sera venerdì 13 gennaio 2107. Dopo quattordici anni torna in prima serata su Canale 5, Il Bello delle Donne. È la fiction con marchio Biscione – ormai diventata praticamente un cult – dal cast quasi tutto al femminile. Tra i protagonisti vecchi e nuovi, con la regia di Eros Puglielli troviamo: Alessandra Martines, Anna Galiena, Giuliana De Sio, Manuela Arcuri, Angela Luce, Barbara De Rossi, Adua Del Vesco, Anna Ferraioli e Paolo Sassanelli. La cornice della narrazione non cambia, è sempre quella del salone di bellezza di Luca, trasferito in occasione del nuovo debutto a Roma.

La dedica a Virna Lisi. Il Bello elle Donne – Anticipazioni di venerdì 13 gennaio 2107.

Virna Lisi purtroppo mancherà all’appello, essendo scomparsa ormai nel 2014: «Vorrei dedicare questa edizione a Virna Lisi che era stata il motore della serie. Mi aiutò chiamando le altre attrici e convincendole che era un bel progetto. Mi sembrava impossibile tutte aderissero con grande entusiasmo. Grazie Virna, se la riproponiamo è grazie a te» ha dichiarato il produttore Alberto Tarallo. Le anticipazioni de Il bello delle donne mostrano tra le new entry Claudia Cardinale, nei panni di Laura, una nonna che si confronta con la pericolosa conversione all’Islam di sua nipote Claudia, caduta nelle grinfie di una rete di terroristi. E anche Lina Sastri nel ruolo di Delia, alle prese con la confessione del marito che le rivela di voler cambiare sesso. Tutto da scoprire sarà anche il personaggio di Manuela Arcuri: una popolana di borgata, che anche di fronte ai guai non perde lo spirito.