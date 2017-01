Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 ultime news: Stefano Bettarini nuovo inviato e Vladimir Luxuria opinionista in studio!

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime news. Secondo le ultime anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Stefano Bettarini sarà nuovo inviato del programma. Dopo l’addio del suo predecessore Alvin, ha sbaragliato la concorrenza di Rocco Siffredi e Francesco Facchinetti. A dare la notizia è stata la stessa produzione del reality attraverso i suoi canali social.”I suoi preziosi consigli eviteranno ai naufraghi pericolosi calci d’angolo… @stefanobettarin è il nuovo inviato dell’#Isola!”, si legge sul profilo Instagram della trasmissione di Canale5. Di poche ore fa lo scatto che abbiamo pubblicato come immagine in evidenza postato dalla Marcuzzi in compagnia di Giorgio Restelli ed il nuovo inviato Stefano Bettarini!

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, ultime news ed anticipazioni.

Alla conduzione sempre Alessia Marcuzzi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, che andrà in onda dal 30 gennaio 2017 in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Non è ancora stato ufficializzato il cast dei naufraghi. Tra i concorrenti dati per certi Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, Anna Falchi, Justine Mattera, Nathalie Caldonazzo. Poi il rapper Moreno, Marco Columbro e i comici Gigi e Andrea. In forse, la possibile partecipazione di Giulia De Lellis, fidanzata dell’ex gieffino vip Andrea Damante.

Tra le certezze la presenza di Vladimir Luxuria sarà uno dei nuovi opinionisti in studio dopo l’addio al reality di Alfonso Signorini e Mara Venier. Ex deputata ed ex naufraga proprio dello show realizzato in Honduras, quando andava ancora in onda sulla Rai, Vladimir è felicissima del ruolo che le è stato ritagliato e ad ufficializzare la sua partecipazione è stata la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi con un post sui suoi profili social. Condividendo una foto abbracciata a Luxuria ha scritto: “Ecco la mia nuova compagna di viaggio: @vladiluxuria ! Sarà un’#isola intrigante e tutta da scoprire … Stay tuned!”.