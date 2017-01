La prova del cuoco di oggi venerdì 13 gennaio 2017. Appuntamento alle 11.50 oggi con l’ultimo appuntamento settimanale de La prova del cuoco, su Rai 1. Insieme ad Antonella Clerici vedremo anche oggi avvicendarsi i cuochi ed i simpatici maestri di cucina con i loro piatti. Presto conosceremo tutte le nuove anticipazioni di oggi venerdì 13 gennaio 2017 a La prova del cuoco.

La prova del cuoco: le anticipazioni e la sfida del Campanile Italiano.

Come ogni venerdì a La prova del cuoco assisteremo alla sfida del Campanile Italiano tra due specialità regionali, che saranno spiegate dai concorrenti, con il commento dello chef Fabio Picchi. Ieri abbiamo assistito al gran ritorno del torneo dell’Uovo d’oro, la competizione dei cuochi che saranno giudicati per la realizzazione dei loro cavalli di battaglia dallo chef Gianfranco Vissani. Le ricette della puntata di ieri de La prova del cuoco: il tacchino alle mele di Anna Moroni, le uova in cocotte di Hiro Shoda, lo sformato autarchico di Luisanna Messeri. Chi vincerà la gara dei cuochi oggi e quali saranno le ricette del giorno?

La ricetta sprint dell’anteprima di oggi: le girandole al pomodoro e basilico da realizzare in brevissimo tempo. Ospiti di oggi a La prova del cuoco sono Gianfranco Pascucci, Antonino Esposito, Guido Castagna. A sfidarsi per il Campanile italiano oggi a La prova del cuoco sono le regioni del Molise (campioni in carica) contro il Piemonte. Gianfranco Pascucci spiega come cucinare i quadrucci in brodo aromatico di pesce. Direttamente da Sorrento Antonino Esposito oggi propone una gustosa ricetta di pizza con i trancetti ripieni. Ospite di oggi il maitre chocolatier Guido Castagna che propone l’aranciata al bacio.