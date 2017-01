Maria De Filippi: un malore che ha fatto il giro del web. Maria De Filippi, la celebre regina dei programmi Mediaset, molta amata dal pubblico ha dovuto annullare le registrazioni di Uomini e Donne. Tutto era pronto per la nuova registrazione di Uomini e donne che sarebbe avvenuta oggi quando all’ultimo momento è arrivata la notizia secondo la quale la trasmissione non sarebbe più stata registrata perché la conduttrice Maria De Filippi stava male. Questa è stata la notizia che in un primo momento ha fatto subito il giro del web e dei social.

Maria De Filippi: annullate le registrazioni di Uomini e Donne e di Amici.

La notizia che ha fanno preoccupare e tenere in allerta milioni di fans annunciava che oggi 13 gennaio sarebbero state annullate le registrazione di Uomini e donne e domani pomeriggio non si sarebbe tenuta neppure la nuova registrazione di Amici, sebbene in queste ore sia i concorrenti che i maestri erano già impegnati con le prove ufficiali. Ma prima che le preoccupazioni prendessero il sopravvento ecco la smentita.

La conduttrice è intervenuta direttamente a smentire le voci di un malore attraverso i microfoni di Witty TV. “Caro Trash, con l’avvicinarsi di Sanremo, come dice qualcuno a me vicino, la mamma dei cretini è sempre incinta. Sotto Sanremo pare che questa tipologia di mamma e le sue gravidanze si moltiplichino. Ci vediamo domani alla registrazione di Amici. MDF”, così su Witty Tv Maria De Filippi in risposta a quanti sostengono che oggi le sue registrazioni siano state annullate a causa di un suo malore.