Masterchef Italia 6, eliminati della puntata di giovedì 12 gennaio 2016. Nella puntata di giovedì 12 dicembre 2016 gli eliminati di Masterchef Italia 6 sono stati Alain e Vittoria. Il primo, finito al Pressure test, cucina un piatto di animelle che non convince i giudici ed è costretto a togliersi il grembiule di Masterchef Italia 6. Stessa sorte anche per Vittoria che risulta la peggiore nell’Invention test.

Masterchef Italia 6, anticipazioni della puntata di giovedì 12 gennaio 2016. Questa sera giovedì 12 gennaio 2016 andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 6, il cooking show di Sky Uno più amato d’Italia. Secondo le ultime anticipazioni anche in questa puntata i nostri aspiranti chef dovranno vedersela con ben due Mystery box, una dal contenuto “safe” e quindi visibile ed una “risk”, il cui contenuto è quindi ignoto. Tutti i coraggiosi che si butteranno nella Mystery alla cieca avranno 45 minuti per cucinare, mentre gli altri, quelli che opteranno per gli ingredienti noti, solo 35. Come sempre, a giudicare le prove a Masterchef Italia 6, il quartetto di giudici composto da Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciuolo. Il vincitore della prova avrà un vantaggio nell’Invention test, il quale decreterà il capitano di brigata per la prova in esterno di Masterchef Italia 6.

Masterchef Italia 6: prova in esterna in Trentino Alto Adige.

Una nuova puntata di Masterchef Italia 6 sta per arrivare, questa sera giovedì 12 gennaio 2017 in prima serata su Sky Uno. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana i nostri aspiranti chef dovranno vedersela con una prova in esterno, divisi in due brigate con due rispettivi capitani. In questa puntata di Masterchef Italia 6 i nostri aspiranti chef si recheranno in Trentino Alto Adige, dove avranno il difficile compito di cucinare per un gruppo di 60 pastori, con un menù tipico tirolese che dovrà rispettare la tradizione. La squadra perdente dovrà poi vedersela con il Pressure test, il quale avrà il compito di decretare quale aspirante chef sarà eliminato da Masterchef Italia 6.